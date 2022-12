Nos quitaron la final; será el amistoso más caro de la historia: Riquelme

Juan Román Riquelme, excentrocampista de Boca Juniors, del Villareal, del Barcelona y de Argentinos Juniors, dijo que la final de la Copa Libertadores entre el Xeneize y River Plate, que se jugará en el Santiago Bernabéu el domingo, será "el amistoso más caro de la historia".



"El Superclásico, en algún momento, se tiene que volver a jugar en la Argentina. ¿Qué vamos a hacer para que se juegue el próximo Boca-River? ¿Se va a tener que jugar en otro país? Pienso que ya no es lo mismo. Por más que quiera que Boca la gane, creo que la final se tiene que jugar en nuestro país. Nos la quitaron. Va a ser el amistoso más caro de la historia", dijo Riquelme a Radio La Red.

"Es raro, y nos pasa a todos. Hay pocas cosas que son nuestras, como el asado, el mate y el dulce de leche. Y el Superclásico nos lo acaban de quitar, no es nada lindo", añadió, visiblemente enojado con la decisión de la Conmebol de jugar el partido en Madrid por la agresión que sufrieron los jugadores de Boca Juniors de un grupo de hinchas de River Plate que arrojaron piedras y botellas al autobús.



Al respecto, el exfutbolista aseguró que fue "muy raro y feo lo que pasó".



"No quiero que mis hijos se acostumbren a que estas cosas pasan acá. Yo me ilusionaba con que Boca fuera campeón en la cancha de River y que respeten si nos tocaban ganar", indicó.



"(River y Boca) pusieron al fútbol argentino en lo más alto, pero es triste que se juegue en otro país. La final ya no es lo mismo, es como que la final de la Champions League se juegue acá. Es como una derrota para el fútbol argentino. Es lamentable que un equipo de fútbol no pueda llegar a un estadio, al ver que la llevan a Europa, se perdió todo. La final solo se está jugando porque uno tiene que ir al Mundial de Clubes", añadió.



Sin embargo, consideró que quienes jueguen este partido serán unos "afortunados".



"Uno de chiquito piensa 'ojalá algún día juegue un Superclásico', 'ojalá juegue la Libertadores', 'ojalá pueda jugar en la cancha del Real Madrid'. Uno de chiquito soñaba con esto. Da un poco de envidia una final de Libertadores contra River en el Real Madrid. Ojalá que sea un buen partido y Boca pueda ganar", concluyó.