¡Once años quedaron atrás! América de Cali es el nuevo campeón de la liga

América de Cali vuelve a gritar campeón después de 11 años de sequía, en donde tuvo que sufrir un descenso por 5 años y un largo camino para estampar su estrella 14 arriba de su escudo y de esa manera ampliar su historia en el fútbol profesional colombiano.

Con un gol en contra del portero Sebastián Viera del Junior de Barranquilla y un tanto de Carlos Sierra, los jugadores de la ‘Mechita’ pusieron a celebrar a los más de 38.000 aficionados que acompañaron al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.

En un partido complicado, América encontró la manera de controlar el juego y aprovechar su condición de local, mientras que el visitante Junior de Barranquilla no logró conectarse con sus ideas de juego y en varios tramos del partido se le vio la desesperación y desconexión entre sus jugadores.

El partido no estuvo exento de polémicas, se criticó la no intervención del VAR en el minuto 38 tras una jugada en la que el balón después de un rebote pego en la mano de Rafael Carrascal en el área y el árbitro Wilmar Roldán no concedió penal.

El juego también se vio opacado por las acciones de Marlon Piedrahita al minuto 80, donde después de una falta a Duván Vergara que le costó la expulsión, le termino pegando un puño a Rafael Carrascal del América.

Al final, el equipo caleño saldrá a celebrar con su afición en el día de velitas su tan anhelada estrella 14.

