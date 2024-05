Minsalud culpa a Fiduprevisora de problemas en nuevo modelo de salud de maestros

Ante la Comisión Sexta del Senado rindieron explicaciones los cuatro ministerios que tienen responsabilidad en el cambio de modelo de prestación de salud para los maestros. Fueron citados los ministros de Salud, Educación, Trabajo y Hacienda para rendir cuentas sobre los problemas para miles de afiliados al Fondo del Magisterio (Fomag).

Al respecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvo que el proyecto del Gobierno no se acerca a lo que hoy padecen los maestros en Bogotá y otras ciudades del país con la Fiduprevisora.

En pleno debate de control político, Jaramillo aseguró que lo que está sucediendo con la salud de los maestros ahora dista mucho del diseño que habrían propuesto en un principio.

“Esto no fue lo que Salud prometió, esto no fue lo que nosotros les vendimos a los maestros. Esto no fue lo que ellos aceptaron. Entonces, ¿la participación dónde está? A los maestros no se les escucha. Yo sí he encontrado que desafortunadamente este modelo que nosotros planteamos, que se lo vendimos nosotros, porque lo estudiamos porque tuvimos 45 consultores estructuradores y conformamos este modelo e hicimos tres revisiones muy concienzudas y claras, además una proyección para poner este modelo en funcionamiento, esto no se ha cumplido en la práctica”, dijo Jaramillo

“La gran mayoría de quienes se están contratando tienen que ver con las anteriores contratistas. Hemos dado vueltas y vueltas para terminar en lo mismo. La arquitectura, que fue lo que nosotros presentamos, no se está respetando”, añadió.

El ministro Jaramillo señaló a la Fiduprevisora de estar teniendo “oídos sordos” sobre los reclamos de los docentes. Agregó que la entidad no está proporcionando información veraz sobre este proceso de transición.

Además, cuestionó que los prestadores que se están contratando en la actualidad sean quienes en el antiguo modelo servían de operadores.

Por su parte, Jhon Mauricio Marín, presidente Fiduprevisora, pidió pruebas al ministro Jaramillo pues se expone a un delito de pánico económico.

“Hay absolutamente cualquier cantidad de audios, videos, comunicados, que están desorientando los maestros los maestros, además que nos hacen un daño impresionante a los equipos de trabajo, pero también a las entidades. En el caso de la Fiduprevisora cualquier daño que se le haga, puede estar recurriendo en un delito de pánico económico”, concluyó.