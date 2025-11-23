Once Caldas le dijo adiós a varios jugadores: ¿Quiénes se salvaron?

Once Caldas cerró su 2025 con una sensación agridulce. El empate ante Deportivo Cali lo dejó por fuera de la Liga Betplay y, de paso, sin competencia internacional para el próximo año. El equipo ya entró a vacaciones, pero la directiva no perdió tiempo: arrancaron temprano la reestructuración de la nómina pensando en un 2026 que será clave para recuperar terreno en el fútbol colombiano.

Mientras el club prepara el regreso del plantel para las primeras semanas de pretemporada, también definió quiénes siguen y quiénes no. La intención es clara: mantener la base, ajustar piezas y evitar otro año irregular como el que acaba de terminar.



Los jugadores a los que Once Caldas les dijo adiós

El periodista Osvaldo Hernández, de Manizales. reveló que Once Caldas tenía una lista con 11 contratos por terminar el 31 de diciembre. De ese grupo, cinco futbolistas recibieron el mensaje definitivo: no continuarán.

Los que terminan su ciclo con el 'Blanco Blanco' son:

Santiago Cubides (25 años)

Juan Carlos Díaz (24)

Jerson Malagón (32)

Juan Camilo García (28)

Santiago Mera (24)

Gracias a quienes finalizan su etapa en nuestro BLANCO BLANCO y les deseamos lo mejor en sus nuevos desafíos.



Éxitos! pic.twitter.com/lztmTq556y — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) November 22, 2025

El club publicó una pieza gráfica agradeciendo su paso por Manizales: “Gracias a quienes finalizan su etapa en nuestro Blanco Blanco y les deseamos lo mejor en sus nuevos desafíos”. Con su salida, los cinco jugadores quedan como agentes libres y pueden negociar directamente con otros equipos para 2026.

Este ajuste llega después de un semestre complejo, marcado por la eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y, más tarde, por quedarse fuera de los cuadrangulares. Por eso, se prevé que esta no sea la última movida: en los próximos días podrían anunciarse más nombres que dejan el club antes de abrir oficialmente la ventana de fichajes.



¿Quiénes se salvaron y continúan en el Club?

En medio del remezón, Once Caldas también confirmó los tres jugadores que lograron renovar: Dayro Moreno, Michael Barrios y Jéider Riquett. Los tres terminaban contrato este año, pero el club se movió rápido y dejó lista su continuidad, mínimo hasta diciembre de 2026. La decisión responde al objetivo de mantener una columna vertebral sólida y darle continuidad al proceso deportivo.

Publicidad

Detrás de esos movimientos está el respaldo total al técnico Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, quien seguirá al frente del equipo en 2026. La dirigencia confía en su proyecto y espera que, con una nómina más equilibrada, el club vuelva a los cuadrangulares y recupere la competitividad que la hinchada exige.