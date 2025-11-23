En vivo
Once Caldas le dijo adiós a varios jugadores: ¿Quiénes se salvaron?

Once Caldas le dijo adiós a varios jugadores: ¿Quiénes se salvaron?

Once Caldas tuvo un semestre complicado, marcado por su eliminación de la Copa Sudamericana y su posterior salida de los cuadrangulares. Por esta razón, el equipo ya comenzó a mover sus fichas en busca de la renovación.

