¡Partidazos! Así se jugarán los cuartos de final de la Liga colombiana

Este domingo en Bogotá se llevó a cabo el sorteo de los ‘play offs’ que determinarán el camino que deben seguir los ocho clasificados para llegar a la final del rentado nacional y conseguir la estrella de navidad.



Santa Fe, Nacional, Junior y Millonarios, como cabezas de llave, comenzarán la serie como visitantes, mientras sus rivales, Equidad, Tolima, América y Jaguares, lo harán en condición de local.



Los partidos de ida de los cuartos de final se jugarán el próximo fin de semana del 25 y 26 de noviembre, exceptuando el partido en Cali, ya que el estadio Pascual Guerrero tiene programado un concierto el sábado 25 y por consiguiente al América le toca jugar hasta el lunes 27.



Le puede interesar: Dimayor anunció las modificaciones del calendario de la Liga Águila II-2017.



Los juegos de vuelta, en el caso de Bogotá, serán los días 29 y 30 (estadio El Campín prestado para concierto en diciembre), para Medellín y Barranquilla serán entre 2 y 3 de diciembre.



Así quedaron definidos los encuentros de los cuartos de final del balompié colombiano:



- América vs Junior



- Jaguares vs Santa Fe



- Tolima vs Nacional



- Equidad vs Millonarios



