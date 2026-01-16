Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy viernes 16 de enero de 2026

El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos más reconocidos y confiables de Colombia.

Gracias a su trayectoria, frecuencia de juego y respaldo legal, se ha convertido en una referencia nacional dentro de los juegos de azar, ganándose la confianza de miles de apostadores en todo el país. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 16 de enero de 2026, es el 6133 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador: 6133

Dos últimas cifras: 33

Tres últimas cifras: 133

La quinta: 2

¿Cuánto paga el Chance Dorado Mañana?

Los premios dependen de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos son:



4 cifras (directa): 4.500 veces lo apostado

4.500 veces lo apostado 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado

208 veces lo apostado 3 últimas cifras (directa): 400 veces lo apostado

400 veces lo apostado 3 últimas cifras (combinada): 83 veces lo apostado

83 veces lo apostado 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces lo apostado

50 veces lo apostado Última cifra (directa o “uña”): 5 veces lo apostado

Desde 2025, los jugadores también pueden incluir la quinta balota, un número adicional que permite aumentar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del sorteo.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo se realiza de lunes a sábado, y los resultados están disponibles después de las 11:00 a.m. No se juega los domingos ni los días festivos, por lo que muchos apostadores consultan los resultados como parte de su rutina diaria.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para premios iguales o superiores a $100.000, es necesario acercarse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con estos requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de reclamación ágil y seguro en uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia.