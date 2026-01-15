Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy, jueves 15 de enero de 2026

Publicidad
El chance Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos más reconocidos y confiables del sector de juegos de azar en Colombia.
Gracias a su amplia trayectoria, frecuencia de juego y respaldo legal, este chance se ha convertido en una referencia nacional, ganándose la confianza de miles de apostadores en todo el país. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 15 de enero de 2026, es el 7534 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.
Los premios del Dorado Mañana varían según la modalidad de la apuesta y la cantidad de cifras acertadas. A continuación, se detallan los pagos por cada peso apostado:
Desde 2025, los jugadores pueden incluir la “quinta balota” o número adicional, una opción que permite aumentar las ganancias si se acierta de forma simultánea junto con otras cifras del sorteo.
El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados están disponibles después de las 11:00 a.m. Este juego no se sortea los domingos ni los días festivos, por lo que muchos apostadores han integrado este horario a su rutina diaria para consultar los resultados.
Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe acercarse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de reclamación ágil y seguro para los ganadores del Dorado Mañana, uno de los sorteos de chance más consultados y seguidos en Colombia.