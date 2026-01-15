Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy, jueves 15 de enero de 2026

El chance Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos más reconocidos y confiables del sector de juegos de azar en Colombia.

Gracias a su amplia trayectoria, frecuencia de juego y respaldo legal, este chance se ha convertido en una referencia nacional, ganándose la confianza de miles de apostadores en todo el país. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 15 de enero de 2026, es el 7534 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador: 7534

Dos últimas cifras: 34

Tres últimas cifras: 534

La quinta: 3

¿Cuánto paga el Chance Dorado Mañana?

Los premios del Dorado Mañana varían según la modalidad de la apuesta y la cantidad de cifras acertadas. A continuación, se detallan los pagos por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces lo apostado.

4.500 veces lo apostado. 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.

208 veces lo apostado. 3 últimas cifras (directa): 400 veces lo apostado.

400 veces lo apostado. 3 últimas cifras (combinada): 83 veces lo apostado.

83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces lo apostado.

50 veces lo apostado. Última cifra (directa o “uña”): 5 veces lo apostado.

Desde 2025, los jugadores pueden incluir la “quinta balota” o número adicional, una opción que permite aumentar las ganancias si se acierta de forma simultánea junto con otras cifras del sorteo.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados están disponibles después de las 11:00 a.m. Este juego no se sortea los domingos ni los días festivos, por lo que muchos apostadores han integrado este horario a su rutina diaria para consultar los resultados.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe acercarse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de reclamación ágil y seguro para los ganadores del Dorado Mañana, uno de los sorteos de chance más consultados y seguidos en Colombia.