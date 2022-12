Peligra la participación de Argentina en la Copa América

Sin embargo, la posibilidad de que devuelvan de Estados Unidos a la Albiceleste lista para el inicio de la Copa América el 3 de junio parecía este martes quedar solo en amenazas de dirigentes del deporte que apasiona a los argentinos.



Si tuviera lugar la intervención, la FIFA estaría obligada a desafiliar a la AFA, lo que dejaría al fútbol argentino fuera de toda competencia internacional.

"No me consta en absoluto, hasta hoy no", dijo el presidente de la AFA Luis Segura consultado sobre si la FIFA tomó cartas en el asunto para avanzar en ese sentido.



El lunes por la noche la justicia ordenó suspender los comicios del 30 de junio para investigar supuestas irregularidades económicas y administrativas de la AFA.



Este martes por la tarde el Comité Ejecutivo de la AFA realizará una reunión para analizar el alcance de la medida, que incluye el nombramiento de dos veedores judiciales por 90 días.



"Nombraron a dos veedores no interventores. Tenemos que ver para qué, con qué atribuciones y objetivos", dijo Segura.

La AFA es investigada por los fondos millonarios que recibía del Estado en el marco del programa Fútbol para Todos, de transmisión gratuita de partidos que había impulsado el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015).



En esa causa, la jueza María Servini de Cubría tomó declaración a Segura y a los últimos tres jefes de gabinete de Kirchner.





La AFA está sumida en un forcejeo entre los clubes 'grandes' que buscan impulsar una superliga al estilo europeo, y los más chicos que sospechan que esa estructura les restará ingresos y participación en las decisiones de la organización.

La decisión de suspender las elecciones llega en un momento estratégico: un día después de la finalización del Torneo de primera división del fútbol argentino y un día antes de la inscripción de candidatos para los comicios.



Hasta ahora los dos principales aspirantes a suceder a Segura son el presidente de Independiente y titular de la central obrera CGT, Hugo Moyano, y el popular conductor televisivo y vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli.



Medios de prensa locales sospechan que la orden judicial está teñida de intereses políticos que buscan impedir que Moyano se consagre como nuevo presidente de la AFA.

"Quiero creer que no está la mano del gobierno atrás de esto", dijo Segura.



El presidente Mauricio Macri, que saltó a la política tras presidir una época llena de títulos en el popular club Boca Juniors entre 1995 y 2008, se había pronunciado días atrás por "un cambio" en la organización del fútbol y en la AFA.

"Eso se va a lograr con más organización y transparencia, no con este sistema oscuro, lleno de corrupción y dominado por personajes que no corresponde que estén", dijo Macri la semana pasada al diario deportivo Olé.





Aunque Segura deshechó de plano la posibilidad de dejar sin Copa América a la selección, el secretario de la institución, Damián Dupelliet, admitió que el Comité Ejecutivo puede impulsar que el plantel se retire del torneo.



"El comité evaluará si regresa la selección de Estados unidos y se suspenden todas las actividades", dijo Dupelliet a radio La Red.

Sin embargo a nadie parece interesarle que la sangre llegue al río.



"Me parece imposible, no creo que las cosas estén para eso", dijo Segura al tratar de poner paños fríos a la situación. "Tengo que ver qué opina la dirigencia y acompañaré la decisión que se tome".



La reunión clave será a puertas cerrada desde las 21H30 GMT.



Uno de los veedores en la AFA designados por la jueza Servini de Cubría, Alberto Piotti, admitió que la intervención es una de las potestades que puede decidir el ministerio de Justicia.

"Puede decretarla y en ese caso recibir una sanción de FIFA. Parece mentira que la FIFA que en este momento se está cumpliendo un año del FIFAgate tenga autoridad como para aplicar sanciones y desafiliar" a la AFA por esta situación, dijo.



El abogado consideró que "ha habido en todo el fútbol un tsunami y las cosas no están claras".