Plan de contingencia para colombianos en EE.UU. por tormenta de nieve

Desde esta noche los consulados de Colombia en la costa este de Estados Unidos activaron líneas telefónicas y canales web para atender a los colombianos que resulten afectados por la tormenta de nieve que, según el Servicio Meteorológico de ese país, se producirá durante este lunes y martes.

El consulado de Boston, que opera para los estados de Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Maine y Rhode Island, habilitó la línea de emergencias 857-2462879, las 24 horas.

Igualmente el consulado de Newark, que presta sus servicios a los colombianos en los estados de Nueva Jersey y Pensilvania tendrá disponible la línea 862-373-1532. Entre tanto, el consulado en Nueva York recibirá los reportes de novedades mediante el correo electrónico cnuevayork@cancilleria.gov.co .

De manera adicional, la Cancillería colombiana pidió a los ciudadanos residentes en la zona de influencia de la tormenta, atender las recomendaciones de las autoridades, y además almacenar agua potable, contar en sus casas con comida no perecedera, linternas y un botiquín; y no salir de sus viviendas de no ser necesario.

