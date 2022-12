Polémicas declaraciones de Arturo Vidal tras eliminación del Bayern

Arturo Vidal se refirió este miércoles a la eliminación de su equipo, el Bayern Munich, a manos del Atlético de Madrid, en la Liga de Campeones.

"Por supuesto que no son justos finalistas, por todo lo que se dio en estos 180 minutos. Jugaron feo. Pero así es el fútbol. Somos el mejor equipo del mundo, aunque a veces no gana el mejor. Hoy pasan ellos y nosotros nos quedamos tristes", manifestó.

Vidal criticó también la forma en que el equipo de Diego Simeone se paró en el terreno de juego.

"No sé por qué no quiso entrar la pelota, por qué con tantas ocasiones que nos creamos en ambos partidos, no entró el balón. De acá a la final van a soñar con nosotros. Se enfrentaron al mejor equipo del mundo. Nosotros quedamos muy tristes, pero aún nos quedan dos títulos que esperamos ganar", dijo.