Presidentes de Nacional y Dimayor, “preocupados” por nivel de arbitraje colombiano

El presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo de BLU Radio para hablar sobre el polémico arbitraje de Gustavo Murillo este jueves en el partido entre verdolagas y el Deportes Tolima en el Atanasio Girardot, partido que terminó 1-2 a favor de los visitantes.

“Un pésimo arbitraje que influyó en el partido. Nuevamente quedamos muy preocupados por lo que viene sucediendo en material arbitral, es muy complicado. Errores como el que ocurrió en Santa Marta con un gol en donde claramente el balón salió de la cancha, el empate de Millonarios en Bogotá, el resultado en contra ante Enviado, el balón que salió contra Santa Fe y que terminó en gol. Lo de ayer no tengo cómo explicarlo”, dijo.

“Ayer el juez de línea estaba al frente y definitivamente no se toman medidas para mejorar el producto. Los clubes competimos en la cancha, pero todos buscamos la mínima garantía”, añadió.

Asimismo, Pérez contó su versión de la historia de lo que pasó al final del encuentro entre él y Murillo.

“Al final del partido, cuando me encuentro con el juez, no le hablo ni siquiera, pero le muestro imágenes desde mi celular para que él entendiera lo que había pasado. No sé que le pasó, se descompuso y me molestó, comenzó a vociferar, pero no hubo ningún tipo de agresión. El gritaba, pero no dijo ningún improperio contra mí”, afirmó.

Por otro lado, el funcionario del cuadro paisa dijo que aún no saben si pondrán una protesta formal ante el árbitro.

“Nosotros siempre, respetuosamente radicamos la comisión, pero no sé si pase”, mencionó.