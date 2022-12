Prográmese con el calendario de la Copa América Centenario

Organizadas en cuatro grupos, las 16 selecciones tendrán los partidos de esta fase del 3 al 14 de junio.

Publicidad

Los dos mejores equipos de cada grupo se enfrentarán durante el 16,17 y 18 del mismo mes para seleccionar los semifinalistas, estos últimos luego de unos días disputarán sus partidos el martes y miércoles 21 y 22 de junio para definir a los finalistas del certamen.

El premio por el tercer puesto se llevara a cabo el 25 de junio y al día siguiente, el 26 de junio a las 7:00 pm hora de colombia, se jugará la final de la Copa América Centenario.

Publicidad

Grupo A

Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Paraguay

Publicidad

Grupo B

Brasil, Ecuador, Haití y Perú

Grupo C

México, Uruguay, Jamaica y Venezuela

Publicidad

Grupo D

Argentina, Chile, Panamá y Bolivia

Publicidad

(Lea también: Conozca las camisetas de todos los equipos de la Copa América Centenario )

FECHAS Y HORARIOS:

Publicidad

Viernes 3 de junio

Publicidad

Estados Unidos vs Colombia: 8:30 p.m. Levi's Stadium (Santa Clara)

Sábado 4 de junio

Costa Rica vs Paraguay: 4:00 p.m. Levi's Stadium (Santa Clara)

Haití vs Perú: 6:30 p.m. CenturyLink Field (Seattle)

Brasil vs Ecuador: 9:00 p.m. Rose Bowl (Pasadena)

Publicidad

Domingo 5 de junio

Publicidad

Jamaica vs Venezuela: 4:00 p.m. Soldier Field (Chicago)

México vs Uruguay: 7:00 p.m. University of Phoenix Stadium (Phoenix)

Lunes 6 de junio

Panamá vs Bolivia: 6:00 p.m. Citrus Bowl (Orlando)

Argentina vs Chile: 9:00 p.m. Levi's Stadium (Santa Clara)

Publicidad

Martes 7 de junio

Publicidad

Estados Unidos vs Costa Rica: 7:00 p.m. Soldier Field (Chicago)

Colombia vs Paraguay: 9:30 p.m. Rose Bowl (Pasadena)

Miércoles 8 de junio

Brasil vs Haití: 6:30 p.m. Citrus Bowl (Orlando)

Ecuador vs Perú: 9:00 p.m. University of Phoenix Stadium (Phoenix)

Publicidad

Jueves 9 de junio

Publicidad

Uruguay vs Venezuela: 6:30 p.m. Lincoln Financial Field (Filadelfia)

México vs Jamaica: 9:00 p.m. Rose Bowl (Pasadena)

Viernes 10 de junio

Chile vs Bolivia: 6:00 p.m. Gillette Stadium (Boston)

Argentina vs Panamá: 8:30 p.m. Soldier Field (Chicago)

Publicidad

Sábado 11 de junio

Publicidad

Estados Unidos vs Paraguay: 6:00 p.m. Lincoln Financial Field (Filadelfia)

Colombia vs Costa Rica: 8:00 p.m. NRG Stadium (Houston)

Domingo 12 de junio

Ecuador vs Haití: 5:30 p.m. MetLife Stadium (Nueva York)

Brasil vs Perú: 7:30 p.m. Gillette Stadium (Boston)

Publicidad

Lunes 13 de junio

Publicidad

México vs Venezuela: 7:00 p.m. NRG Stadium (Houston)

Uruguay vs Jamaica: 9:00 p.m. Levi's Stadium (Santa Clara)

Martes 14 de junio

Chile vs Panamá: 7:00 p.m. Lincoln Financial Field (Filadelfia)

Argentina vs Bolivia: 9:00 p.m. CenturyLink Field (Seattle)

Publicidad

CUARTOS DE FINAL

Publicidad

Juves 16 de junio

1º A - 2º B: 8:30 p.m. CenturyLink Field (Seattle)

Viernes 17 de junio

1º B - 2º A: 7:00 p.m MetLife Stadium (NuevaYork)

Publicidad

Sábado 18 de junio

1º D - 2º C: 6:00 p.m. Gillette Stadium. Boston

1º C - 2º D: 9:00 p.m. Levi's Stadium (Santa Clara)

Publicidad

SEMIFINALES



Martes 21 de junio

Ganador 1ºA-2ºB - Ganador 1ºD-2ºC: 8:00 p.m. NRG Stadium (Houston)

Miércoles 22 de junio

Publicidad

Ganador 1ºB-2ºA - Ganador 1ºC-2ºD: 7:00 p.m. Soldier Field (Chicago)

TERCER PUESTO

Publicidad

Sábado 25 de junio

7:00 p.m. University of Phoenix Stadium (Phoenix)

FINAL

Domingo 26 de junio

7:00 p.m. MetLife Stadium (Nueva York)