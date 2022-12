Pronóstico para la final entre Junior y América en la voz de icónicos hinchas

La emoción de los hinchas, tanto del Junior de Barranquilla como del América de Cali para la final del fútbol colombiano, está en su mayor furor, así lo confirmaron, en Mañanas BLU, dos icónicos seguidores de estos equipos.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

Uno de ellos es Alfredo Sabbagh, ferviente hincha del Junior. Otro es Estella Castellanos, la hincha más famosa del América, quien está por cumplir 70 años de seguir al equipo.

Ambos hinchas entregaron, en Mañanas BLU, su pronóstico para la final de este torneo.

"El Junior va a jugar en Barranquila con un planteamiento similar al que vimos con Nacional. A América lo veo fuerte por las bandas y el Junior va a tener que tomar las precauciones. Va ser un partido de ajedrez,

180 minutos muy largos, no creo que vayamos a ver una final muy cerrada", indicó Sabbagh en BLU Radio.

Lea también: Alcalde de Cali pide a Dimayor aplazar partido de vuelta en final América – Junior

"Tenemos que pensar que le vamos a ganar al Junior, uno tiene que ser positivo. El problema más grande lo tiene Dios, porque todos le piden a él", expresó Estela Castellanos, quien considera que el equipo es su medicina.

Publicidad

"América es mi medicina, son las ganas de vivir, es todo. Los jugadores del América dicen

que son hijos mios, yo soy la madre de ellos", contó Castellanos en Mañanas BLU.

Lea también: Las cinco claves del Junior para llegar a tres finales consecutivas

Por otro lado, una de las anécdotas de Stela con el equipo se dio, precisamente, cuando se encontraba en un hospital.

Publicidad

"Estaba hospitalizada, el médico dijo que me llevaran al estadio en ambulancia y después del partido me regresaran, que porque si me dejaban allí me moría rápido", contó Estelita Castellanos, hincha del cuadro 'Escarlata'.

Escuche aquí la entrevista con Alfredo Sabbaghn y Estela Castellanos: