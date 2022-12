¿Puede ganar Nairo Quintana el Tour de Francia 2017?

Quintana fue segundo en 2013 y 2015 y tercero en 2016, pero en esas tres ediciones hubo más metas en montaña que en la edición de 2017.



La próxima edición del Tour contará con tres metas en montaña, mientras que en 2013 y 2015, cuando Quintana fue segundo, fueron cuatro y seis, respectivamente, y en 2016, cuando el colombiano fue tercero, hubo también seis llegadas en alto.



"Hay porcentajes suficientes de montaña para que pueda ganar un escalador como Quintana", se defendió este martes el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme.



La principal ventaja que tendrá Quintana es que habrá menos contrarreloj individual que en otras ediciones, solo 36 km (13 km en el prólogo en Dusseldorf y 23 en la penúltima etapa en Marsella).



En 2013, 2015 y 2016, en las anteriores participaciones de Quintana en el Tour, hubo respectivamente 90, 42 y 55 km de crono.



Eso puede favorecer a Quintana. Froome, presente este martes en París en la presentación del Tour, al contrario que el colombiano, se quejó de que no hubiera más lucha contra el crono.



"El Tour se va a decidir en los puertos de montaña. Estoy más contento cuando hay más contrarreloj", señaló Froome este martes.



En la última batalla contra el reloj entre Quintana y Froome, en la pasada Vuelta a España, en la antepenúltima etapa, de 37 km, hubo una diferencia de 2 minutos y 16 segundos a favor del británico.



En la edición de 2017 habrá menos montaña que en 2016 (23 subidas en total el año que viene frente a 28 en la pasada edición), pero también menos kilómetros contra el reloj, por lo que se equilibran las posibilidades de ambos favoritos.



"Puede haber un magnífico duelo entre Froome y Quintana pero no solo entre ellos", señaló este martes Prudhomme.



Ahora habrá que esperar si Nairo Quintana decide correr también el Giro de Italia, que ganó en 2014, año en que no participó en el Tour.



El líder del Movistar, que ganó la Vuelta a España este año, consideró hace unas semanas en la prensa italiana, que podría plantearse correr Giro y Tour.



"Las ascensiones italianas son las que más me convienen. Mi próxima temporada estará centrada en el Tour de Francia, la única gran vuelta que no he ganado, pero eso no quiere decir que no esté en la salida del Giro. Vamos a esperar a ver el trazado y después veremos con los responsables de mi equipo", afirmó el colombiano a La Gazzetta dello Sport.



"Es más fácil hacer el doblete de Giro/Vuelta o Tour/Vuelta. El Giro es una prueba muy dura y encadenarla con el Tour hace que en la ronda gala me enfrente a rivales que llegan en plena forma, al cien por cien", añadió Quintana en esa entrevista.



La próxima edición del Tour coincidirá con el 'Año Francia-Colombia 2017', con una agenda cultural de intercambio entre ambos países.



"La afición por el ciclismo en Colombia está en su cumbre", afirmó este martes el director del Tour en la presentación de la prueba.



Y para ello, Christian Prudhomme mostró en la gran pantalla de presentación del Tour un tuit del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el 9 de octubre, para felicitar a Fernando Gaviria por su victoria en la París-Tours.



"¡Gran victoria de @FndoGaviria en la #ParisTours! La mejor antesala y motivación para el Mundial de Doha #VamosEscarabajos"", decía el tuit de Santos.



Tras el triunfo de Gaviria y otros ciclistas colombianos, el país sueña con que Quintana ofrezca en 2017 la primera victoria en el Tour a su país.