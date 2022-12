¡Que se atenga Froome! El Tour de Francia espera a Nairo Quintana en Los Alpes

Tras pasar varios días muy afectado por el viento, el Tour de Francia espera una ofensiva del colombiano Nairo Quintana, el único que puede suponer una amenaza para el maillot amarillo Chris Froome, cuando comienzan las cuatro jornadas de Los Alpes, a cinco días del final en París.

En la segunda jornada de descanso, este martes en Suiza, el defensor del título tiene un margen confortable, aunque no una garantía. Cuenta con casi dos minutos sobre el holandés Bauke Mollema, segundo, y cerca de tres con Quintana.

El colombiano del Movistar ha sido el principal perjudicado en la segunda semana del Tour. Tanto en el plano aritmético -ha perdido cerca de dos minutos y medio- como en el emocional, superado por Froome en todos los terrenos y con únicamente dos aceleraciones en el Mont Ventoux que se quedaron en nada.

¿Qué frenó al colombiano después de haberse mostrado fiable durante los primeros nueve días de carrera? "El viento", responde Alain Gallopin, director del equipo de Mollema (Trek).

"Durante cuatro días el viento ha soplado muy fuerte y él ha acabado pagándolo", añade.

La Tramontana y el Mistral provocaron nervios en el pelotón y Quintana lo pagó en el llano entre Languedoc y el valle del Rhone, hasta desgastar sus fuerzas de cara a la pelea en la montaña.

"Ahora depende de Quintana. La jornada de descanso le vendrá bien, es el único capaz de hacer explotar este Tour. Tiene equipo para hacerlo, con (Alejandro) Valverde, que está fuerte. Al contrario que Froome, siempre ha ido a más en la última semana", explica Gallopin.

La meteorología será un factor crucial. Posibles tormentas están anunciadas en los próximos días y, según este director, "los Movistar corren de manera agresiva cuando el tiempo es malo".

"No creo que Quintana baje los brazos, tengo la impresión que no le importa lo que dice la gente, creo que intentará el todo por el todo en un momento dado. Pero es verdad que el capital de confianza del Sky y de Froome está al nivel más alto porque no han estado en peligro", añade Romain Bardet, primer francés en la clasificación (6º).

Segundo en 2013 y 2015, las dos veces detrás de Froome, Quintana regresa a Los Alpes, el terreno en el que puso en dificultades al británico estos dos años.

"Vienen días bonitos, en un terreno que ha marcado mi historia, tengo mucha ilusión por hacerlo bien. Me siento tan en forma como el año pasado", dijo este martes en rueda de prensa.

En los siguientes cuatro días habrá dos llegadas en alto (Finhaut-Emosson y Saint-Gervais Mont-Blanc) separadas por una contrarreloj de montaña entre Sallanches y Megeve, que precederá a la jornada del sábado en Joux-Plane, el último puerto especial de este Tour antes de la llegada a Morzine.

"Mañana (miércoles) es un día muy interesante, a veces hay sorpresas tras el día de descanso. Es un final con dos puertos en 30 kilómetros que son como uno porque sólo tiene una suave bajada en el medio", analizó este martes el mánager del Movistar Eusebio Unzué, más de tres décadas en el Tour, sobre los 184,5 kilómetros entre Berna y el puerto de Finhaut-Emosson (10,4 kilómetros al 8,4 %).

"Por el momento Froome es el más fuerte y su equipo casi invencible", opina el joven británico Adam Yates, sorprendente tercero en la general.

Froome, por su parte, se muestra prudente y sitúa la responsabilidad entre los que deben mostrarse ofensivos si quieren luchar por la victoria.

"Según lo tengo, con tres minutos sobre Quintana y casi dos con Mollema, obviamente necesito una buena razón para atacar, no voy a atacar por atacar", dijo el británico este martes.

"Lo que me da más miedo es un incidente mecánico o una caída", añadió el hombre que se echó a correr por el Mont Ventoux después de irse al suelo al chocar contra una moto.