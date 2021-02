¿Qué tal lo habría hecho como arquero? Duván Zapata contó cómo terminó siendo delantero

En entrevista con La Interna, un espacio en YouTube de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, Duván Zapata reveló algunos detalles de cómo inició su carrera como futbolista y cómo terminó siendo delantero y no arquero, como lo habría querido su papá.

“Mi papá no alcanzó a ser profesional, pero siempre fue portero. Nunca me lo dijo, pero yo sé que el esperaba que siguiera sus pasos, yo incluso probé meterme bajo los tres palos, pero no me gustó, siempre tuve claro que mi posición era adelante”, relató.

Además, el ‘Toro’ recordó cómo fue su debut cuando vistió de rojo con el América de Cali.

“Me acuerdo que fue en el estadio El Campín, Santa Fe contra América. Ese partido lo debuté, jugué siete minutos y para afuera. Tuve buenos compañeros”, contó entre risas.