“Quiero que el presidente de Olimpia me pague”: polémico festejo de Vladimir Marín

El mediocampista colombiano Vladimir Marín explicó en El Camerino el motivo de su celebración con Sportivo Trinidense tras anotar en la definición por penaltis ante Olimpia en la Copa de Paraguay.

“Hicimos historia con el Sportivo Trinidense, un club de segunda, hicimos un gran partido contra Olimpia, muy felices por la historia que marcamos”,

aseguró.

“El festejo fue una forma de protesta porque he tocado puertas, he llamado al presidente, no me contesta, me dicen que sí me van a pagar, que están recogiendo la plata, que en estos momentos no hay. Desafortunadamente para ellos ayer me dieron pie para hacer esta celebración”, añadió.

Según Marín, Olimpia es un equipo grande de Latinoamérica muy organizado, bien manejado, por lo que no entiende este incumplimiento. “Desde que yo me vine de Colombia, cuando salí de Águilas Doradas, nunca recibí nada del común acuerdo que habíamos hecho en la recisión de contrato de 2011”.

“Han pasado casi dos años que no recibo ninguna respuesta de ellos, nunca pasó ni pasará entrar en litigios con abogados o demandarlos por esta deuda que tienen conmigo, pero lo de ayer se dio para meter un poco de presión así”, concluyó.

El Sportivo Trinidense derrotó en los penales al actual campeón del fútbol paraguayo, Olimpia, y avanzó a octavos de final de la Copa de Paraguay.

