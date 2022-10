Quiero que mi primer gol en la A sea contra Nacional: ‘Cucho’ Hernández

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández habló en El Camerino sobre su carrera futbolística en América de Cali y sus aspiraciones en la primera división.



"La hinchada de América de Cali espera mucho de mí y quiero darles muchas alegrías", dijo el deportista.



Asimismo, afirmó que siempre quería jugar en el cuadro escarlata y que siempre quiso demostrar su talento allí.



Reveló también que sueña hacer un gol en primera y que espera que sea contra Atlético Nacional.



Con respecto al partido pasado contra el Deportivo Pasto, aseguró que “el partido pasado no fue nuestra mejor actuación pero se hizo lo que el profe quería y ganamos”.



También habló sobre la constante comparación que hinchas y periodistas hacen de él con James Rodríguez y mencionó que es grato compararlo con el 10 del Real Madrid.



“Es un gran ejemplo que me comparen con él porque es muy bueno para mí y tengo que mencionar también que el América me ha apoyado desde el principio y ha confiado en mi trabajo”.