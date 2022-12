Quiero retomar el camino que he perdido: Libis Arenas

Elestuvo en El Camerino asegura que

ha recapacitado, quiere corregir sus errores y retomar el camino en el fútbol.

“La idea es retomar el camino que se ha perdido un poco, es de humanos equivocarse, lo más importantes es corregirlos y volver a hacer lo que más me gusta que es jugar fútbol”, señaló Arenas.

Señaló que se siente capacitado para estar en cualquier equipo.

“Estuve casi 3 meses en Perú y como no me pude inscribir a tiempo pues me devolví. No he perdido mi condición física o atlética”, añadió.

Afirmó que se dejó llevar por empresarios que le prometían muchas cosas y al final no obtuvo resultados porque se dejó llevar por la fama.

