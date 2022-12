Quiero ser un líder en el equipo y darle una estrella al Tolima: Sebastián Villa

Sebastián Villa, una de las figuras en el partido que Tolima cayó 1-0 ante Nacional, dijo en El Camerino que esperan pasar la página y recuperarse en el próximo partido ante Deportivo Cali.

“Gracias a dios he podido hacer las cosas bien, demostrar mi talento, muy triste por la derrota, pero con la confianza de que iremos a Cali a hacer las cosas bien”, aseguró.

Publicidad

Sobre el partido ante Nacional, Villa dijo que faltó contundencia, pues se crearon varias opciones durante todo el juego.

“Salimos a proponer, hicimos la presión alta que nos pidió el profe, creamos varias opciones de gol y lamentablemente no pudimos anotar, ellos no tuvieron muchas, insistimos en el segundo tiempo y lamentablemente no marcan en una jugada donde cogen a los centrales retrocediendo”, manifestó.

Villa afirmó que está trabajando duro para “ser un líder en el equipo y darle una estrella al Tolima”.

“Trato de mejorar poco a poco, perfeccionar mis debilidades, todavía me falta mucho, gracias a Dios se me ha dado la posibilidad de jugar varios partidos contra Nacional en buen nivel”, sostuvo.

Publicidad

Escuche la entrevista completa del audio adjunto.