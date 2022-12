Quintero se va el viernes para Miami de vacaciones y jugará en China: Tino Asprilla

Faustino Tino Asprilla reveló en Blog Deportivo que este martes en la noche tuvo una conversación, vía videollamada, con Juan Fernando Quintero , en la que el volante colombiano le confirmó que el viernes se va de vacaciones para Miami y no entrenaría más con River Plate.

“‘JuanFer’ Quintero el viernes se va para Miami de vacaciones. No va a entrenar más con River. Anoche hablé con él, me llamó por videollamada una hora. Estuvimos hablando y me dijo que iba a hablar con el técnico (Marcelo Gallardo) para pedirle que lo dejara ir. Él se va de vacaciones. Es más, a él el contrato en China ya se lo empezaron a pagar”, contó el exdelantero de la Selección Colombia.

Asprilla agregó que Quintero la oferta de Catar “ni la miró” y que el destino inminente del talentoso colombiano es el fútbol de China, específicamente al Shenzhen.

“Él va a la China porque él es muy amigo del dueño de ese equipo (Shenzhen). Inclusive, en el 2018 ese equipo lo quería, pero Quintero no se fue por amor a la camiseta (River). Hace dos años vienen detrás de él y esta vez sí se va a ir”, indicó.

