Racismo, la razón por la que Faustino Asprilla no fichó con el Dortmund

El exjugador de la Selección Colombia Faustino Asprilla reveló que estuvo a punto de vestirse con los colores del Borussia Dortmund, pero ante los hechos de racismo en Alemania desistió de jugar en la Bundesliga.

El Tino Asprilla tuvo trayectoria profesional en Italia, Inglaterra, Brasil, México, Chile, entre otros países. No obstante, también pudo hacer parte de un club alemán, pero por los hechos de racismo que conoció en el momento decidió no fichar con el Borussia Dortmund, club que en esa temporada se coronó campeón de la Champions League.

“Cuando estaba en el Parma tuve la posibilidad de jugar en el Borussia Dortmund, antes del Newcastle, se dio todo para ir a jugar al BVB, me querían para esa Champions que ellos ganaron”, contó.

El Tino conoció que el brasileño Julio César, recientemente fichado por el Borussia, sufrió de racismo en un establecimiento de Dortmund, razón suficiente para que el goleador colombiano desistiera de jugar en Alemania.

“Cuando yo leí la prensa en Italia, a Julio César, que salió de la Juve para el Dortmund, no lo dejaron entrar a una discoteca en Dortmund que por ser negro. Cuando leí eso dije ‘por ahí no voy ni cerquita’. A mí que me gustaba ir a discotecas, por ese simple motivo no quise jugar allá, por el racismo que había en Alemania, por eso me quedé en Parma”, confesó.

