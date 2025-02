Reconocido piloto de F1 niega rumores sobre Franco Colapinto: "Siempre va a haber presión"

La escudería Alpine atraviesa un momento de controversia tras la incorporación del argentino Franco Colapinto como piloto de reserva. Su llegada generó una ola de especulaciones sobre su posible ascenso al equipo titular, desplazando a Jack Doohan, quien actualmente ocupa una de las butacas de la escudería francesa junto a Pierre Gasly.

En el marco de lagala del 75º aniversario de la Fórmula 1, celebrada en el O2 Arena de Londres, los pilotos titulares de Alpine se sentaron a dialogar con la prensa. Fue en este contexto donde Doohan, ante la insistencia de los periodistas sobre la presión que implica la presencia de Colapinto como reserva, dio una respuesta contundente.

"Al final, eres uno de los veinte pilotos de Fórmula 1 en el mundo. Cuando estaba en los karts, en Fórmula 3, en Fórmula 2, sabía que haría lo que pudiera para estar en la Fórmula 1, lo sacrificaría todo", declaró Doohan en la rueda de prensa previa a la presentación de la temporada.

El australiano minimizó los rumores sobre un posible "sorpasso" por parte de Colapinto, asegurando que la presión es una constante en el automovilismo de élite. "Siempre vas a tener presión", afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de perder su asiento ante el joven piloto argentino. "Compites en un deporte con muy pocos asientos. Sea la presión que sea, la espero con muchas ganas, para disfrutarla y para disfrutar mi temporada".

Franco Colapinto Foto: AFP

Publicidad

Doohan también desestimó la teoría de que su contrato con Alpine sea una especie de "período de prueba" de seis carreras antes de una eventual sustitución. "No, lo que me han dicho es que (Colapinto) es un piloto reserva", enfatizó el australiano, dejando en claro que su posición en el equipo no está en duda.

Franco Colapinto, quien tuvo una destacada temporada con Williams antes de unirse a Alpine, ha sido el centro de la atención mediática desde su llegada a la escudería francesa. Su contratación fue impulsada por el reconocido empresario Flavio Briatore, en una apuesta a futuro que ha generado gran expectación entre los fanáticos del automovilismo.

A pesar de los rumores y la atención que rodea al piloto argentino, Doohan mantiene su enfoque en la temporada que se avecina y deja claro que, más allá de las especulaciones, su prioridad es demostrar su valía en la pista.