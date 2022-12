Renunció Alexis Mendoza a la dirección técnica del Junior

El barranquillero Alexis Mendoza no va más con el Atlético Junior, luego de presentar su renuncia al cargo de director técnico, el cual ocupó desde noviembre de 2014.



La información fue confirmada por fuentes a Blu Radio, sin embargo, aún no ha habido un pronunciamiento oficial por el tema.

Su retiro voluntario del cuadro tiburón se da un día después de que el máximo accionista del equipo, Fuad Char, diera unas polémicas declaraciones al diario El Heraldo en las que señaló que Teófilo Gutiérrez no regresó al equipo porque "Mendoza no quiso... Dijo que era un jugador complicado", lo cual rebatió el técnico al afirmar que la contratación no se dio porque "era imposible la parte económica".

"Me sorprendió leer lo que don Fuad dijo. Pero creo que de todo lo que se dice ahí, ustedes mismos pueden sacar sus conclusiones por lo que he sido aquí. Hay la necesidad de hablar con él", indicó Mendoza en la mañana del martes, luego de concluir el entrenamiento con el equipo.

El exdirector técnico confesó que se sintió incómodo por lo declarado por Char, siendo que este también indicó que Ezequiel Rescaldani no fue contratado por el equipo rojiblanco, luego de que Mendoza supuestamente lo rechazara "porque era muy joven".