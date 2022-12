Ricardo Gareca, ¿candidato a dirigir Boca Juniors?

El reconocido periodista peruano Enrique de la Rosa habló en Blog Deportivo de los recientes rumores que supuestamente acercarían al entrenador Ricardo Gareca a Boca Juniors, equipo que se quedó sin técnico luego de perder la final de la Copa Libertadores ante River Plate.

“Tenemos información de que fue negativa la respuesta de Gareca sobre el supuesto ofrecimiento de Boca”, enfatizó De la Rosa.

Aclaró, además, que Ricardo Gareca tiene contrato hasta que termine el proceso de Perú en el próximo Mundial, y desmintió una supuesta crisis que provocaría su salida tras el encarcelamiento preventivo del directivo Edwin Oviedo.

“Él ha aceptado seguir con Edwin Lozano, fueron juntos a la final del torneo peruano y por ahora el sigue todo el compromiso con la selección blanquiroja”, agregó.

En ese mismo sentido, De la Rosa aseguró que en conferencias de prensa Gareca informó a todo el Perú que había cláusulas que deslindaba todo lo deportivo de lo administrativo.

“Si el nuevo presidente de la Federación quiere romper con algo deportivo no puede, porque en el contrato de Gareca existen estas cláusulas, la única forma de que Gareca se puede ir es que irrumpan en este contrato, que no se ha dado y que no se va a dar. Meterse en el trabajo de Gareca es hoy meterse con una de las personas con mayor aprobación del país”, explicó.

