Rio Ferdinand confesó el caos de su vida tras la pérdida de su esposa

Ferdinand es recordado por ser el baluarte de la defensa del Manchester United entre los años 2002 a 2014, club con el que obtuvo un total de 23 títulos entre los que se destacan la UEFA Champions League del 2008 y el mundial de clubes el mismo año.

Sin embargo, pocos conocen el drama que el ex defensor central vivió tras la pérdida de su esposa en el año 2015 por causa de un cáncer mortal.

En entrevista con el medio de comunicación británico Radio Times, Ferdinand sacó a la luz detalles de lo que significó la pérdida y el caos en el que se convirtió su vida personal y familiar.

El ídolo del United, solía ser una persona acostumbrada a una vida fácil, ya que su esposa Rebecca era la encargada de cuidar a sus hijos y arreglar todas las necesidades básicas.

"Estaba acostumbrado a no mover ni un dedo. El futbolista lo tiene todo hecho. En casa nos íbamos de vacaciones y todo lo que tenía que hacer era hacer mi maleta porque Rebecca había hecho todo lo demás. Incluso me preguntaba ‘¿Cómo voy al médico?’ Sólo había visto al médico del United. No tenía ni idea de cómo hacerlo”, dijo Ferdinand en su entrevista.

Además Ferdinand explicó que no se encontraba preparado para cuidar a sus hijos.

"Solía despertarme, vestirme, desayunar, luego los llevaba al colegio y me iba a entrenar. Pensaba que estaba cumpliendo mi parte, pero esa era la parte fácil... ¿Dónde están sus zapatos? ¿Dónde están sus ropas? ¿Dónde están sus maletas?”.

A razón de esta situación, el inglés cayó en una fuerte depresión que le valió problemas de alcoholismo y ataques de pánico.

"Al principio bebía mucho por las noches después de acostar a los niños. Hasta que un día me desperté y no pude llevarles al colegio. Incluso tuve un accidente de coche. Me di cuenta de que no podía seguir así. Sufrí ataques de pánico".

Rio confesó además en la entrevista que solía tener una visión machista de las cosas y que no valoraba la labor de su esposa creyendo que cuidar a los hijos y encargarse de las acciones del hogar era fácil.

La cadena de noticias BBC emitirá un documental sobre el exjugador, titulado bajo el nombre ‘Rio Ferdinand: Ser padre y madre’.

