Rionegro se clasifica a semifinal de Liga Águila y deja en el camino a Once Caldas

En el partido de vuelta por cuartos de final entre Once Caldas y Rionegro Águilas en el estadio Palogrande, los locales buscarían revertir el resultado en el estadio Alberto Grisales que terminó 1-0. Sin embargo, el cuadro blanco de Caldas no logró más allá de un empate que lo eliminó de la liga colombiana.



Once Caldas abrió el marcador en casa gracias a un gol de David Gómez al minuto 40 del primer tiempo que le dio vida a los aficionados en el Palogrande. La anotación dejaba al blanco-blanco con la opción de definir el cupo en semifinal desde el punto penal.

Sin embargo, no duró mucho la felicidad en Manizales, la visita empató el marcador al minuto 46 gracias a un gol de Leandro Velázquez.



En el segundo tiempo ambos equipos intentaron definir en el arco rival, sin embargo, el partido terminó 1-1 dejando clasificado a Rionegro Águilas.



Gracias al 1-0 que consiguieron los antioqueños en el Alberto Grisales, las ‘águilas’ clasificaron a la semifinal de Liga Águila.



Rionegro enfrentará a Junior en la semifinal del torneo de finalización de la Primera División del fútbol colombiano. La fecha está próxima a confirmar por parte de Dimayor.

