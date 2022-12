Rosberg saldrá por delante de Hamilton en el GP de Japón

El alemán Nico Rosberg (Mercedes) partirá desde la pole del Gran Premio de Fórmula 1 de Japón, que se disputa el domingo en Suzuka (05h00 GMT), al lado de su compañero de escudería Lewis Hamilton, al que superó este sábado en la sesión clasificatoria.



"Sabía que podía hacerlo", confesó el alemán, líder del Mundial. La Q3 fue "bastante intensa, pero me sentía bien. Sabía que si daba una buena vuelta sería suficiente", añadió.



"Estoy muy feliz por este resultado. Me siento bien desde el inicio del fin de semana, el equilibrio del coche es bueno", se congratuló.



Y así ocurrió con su 13ª vuelta, en la que superó a Hamilton en 13 milésimas, lo que traducido a espacio físico a 230 kilómetros por hora supone 82 centímetros.



Se trata de la 30ª 'pole position' de Rosberg en Fórmula 1, que este sábado en las series de clasificación, estableció un nuevo récord de pista con una vuelta de 1 minuto 30 segundos 647/1000, o sea casi dos segundos menos que en 2015. El alemán está en una gran momento, y logró su octava pole de la temporada, las mismas que el triple campeón del mundo británico. Rosberg se ha mostrado intratable desde el inicio del Gran Premio nipón, siendo el más rápido en las tres sesiones libres y en la sesión oficial del sábado.



Aunque no puede aún lanzar las campanas al vuelo. En 2014 y 2015 ya ocupó la pole... pero Hamilton se llevó la victoria.



"El que logra la pole no siempre gana aquí", recordó Hamilton, decepcionado aunque sonriente. "Estoy contento con la sesión clasificatoria. Trabajamos mucho desde el inicio del fin de semana para encontrar los reglajes adecuados", manifestó.



Rosberg, que encabeza la clasificación general del campeonato mundial, saldrá el domingo con una ventaja de 23 puntos con relación a Hamilton.



En las últimas cuatro carreras, Rosberg ganó 90 de los 100 puntos posibles, venciendo en Bélgica, Italia y Singapur, 30 puntos cada victoria, y ubicándose tercero en Malasia (15 puntos) el domingo pasado, al cabo de una remontada espectacular.



La segunda línea de la parrilla de salida habría sido ocupada por los dos bólidos de la escudería Ferrari, pero el alemán Sebastian Vettel fue sancionado con tres puestos de retraso por su salida en el pasado GP de Malasia, lo que le relegará a la cuarta línea el domingo.



Por lo tanto, Kimi Raikkonen, autor del tercer mejor tiempo, a sólo tres décimas de Rosberg, tendrá a su lado al holandés Max Verstappen (Red Bull).



"No sé si hemos dado un gran paso adelante en comparación con Red Bull. En mi opinión el coche se parece al de la semana pasada (en Malasia)", indicó el finlandés.



El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) y el mexicano Sergio Pérez (Force India-Mercedes) saldrán de la tercera línea.



Los dos bólidos de Haas, el mexicano Sergio Pérez (7º) y el alemán Niko Hulkenberg, se colaron en el top-10, en la Q3, por primera vez desde el debut de la escudería estadounidense en la F1.



La decepción llegó de la mano de los McLaren-Honda, con el 15º puesto del español Fernando Alonso, y el 17º de su compañero británico Jenson Button.



Mucho deberán mejorar el domingo en Japón, un país del que ambos son apasionados. La lluvia prevista podría serles de ayuda para al menos colarse en los puntos.