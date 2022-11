“¿Rosca paisa? A los de Atlético Nacional nos exigían más”: Tino Asprilla

Faustino Asprilla aseguró en Blog Deportivo que la llegada a la Selección Colombia al principio de su carrera no resultó fácil, incluso manifestó que para poder estar en el radar tuvo que destacarse en Italia.

“Para ir a la Selección Colombia no era tan fácil, yo primero tuve que triunfar y jugar todo un año bien en Italia”, comentó Asprilla, quien considera que en la actualidad se presenta una situación totalmente distinta.

Publicidad

Le puede interesar: “Tenemos que mentalizarnos en que podemos ganar la Copa América”: David Ospina

“Ahora el empresario o el técnico tienen que hablar con todos los directivos del equipo y dicen: póngame este. El dueño de Nacional nunca abogó para que me llevaran a la Selección Colombia, fue muy bravo, me lo gané sudando y trabajando”, expresó.

En ese entonces, cuenta Asprilla, se hablaba siempre de la rosca paisa, aunque no entiende las razones de ese calificativo. “Era la época en la que se decía que todo lo que hacía Maturana y Bolillo era rosca, y a nosotros a los de Nacional era a los que más nos exigían, a los que más duros nos daban”, enfatizó.

Publicidad

Al exjugador del Parma le hubiera gustado tener la oportunidad de integrar la Selección cuando era más joven y adquirir mayor experiencia de cara lo que enfrentaría después en su carrera.

“Cuando a los 18 años juego con el Cúcuta me compra Atlético Nacional, me hubieran llevado a esa Selección, al mundial así sea a pasear. Yo hubiera visto lo que era un mundial en el 90 con 18 o 19 años, ya la cosa creo que hubiera sido diferente. Como pasa con los brasileños, a Ronaldo lo llevaron al Mundial de 1994 y no jugó ni un minuto, porque sabían que en 1998 iba a jugar. Aquí no hacen eso”, concluyó.

Publicidad