Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

El Dorado Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia. Cada noche, miles de jugadores consultan los resultados a través de medios tradicionales, redes sociales y plataformas digitales, manteniéndose conectados en tiempo real con la emoción de un juego que combina tradición, accesibilidad y una operación sólida, vigente desde hace décadas.

Número ganador de Dorado Noche hoy, sábado 13 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 13 de diciembre de 2025 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

La quinta balota: más emoción y mayores oportunidades

Desde 2025, El Dorado Noche incorporó una quinta balota, también conocida como número adicional, una innovación que modificó de forma significativa la dinámica del juego. Con esta actualización se amplió el número de combinaciones posibles y, en consecuencia, aumentaron las oportunidades de obtener premios.

La inclusión de esta balota extra añadió un componente de suspenso que mantiene a los apostadores atentos hasta el último instante del sorteo. Para muchos jugadores, este cambio reforzó la identidad del Dorado Noche y lo consolidó como uno de los chances con mayor participación en el país. Tanto los apostadores de trayectoria como quienes recién comienzan encuentran en esta modalidad una opción más flexible y emocionante para probar su suerte.



¿Cuánto paga El Dorado Noche por cada apuesta?

Los premios de El Dorado Noche dependen del tipo de jugada y del número de cifras acertadas. Las ganancias se calculan de acuerdo con las siguientes equivalencias oficiales por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Estas modalidades permiten que cada jugador elija la estrategia que mejor se ajuste a sus preferencias. Mientras algunos optan por apuestas con mayores recompensas, otros prefieren jugadas más simples que ofrecen premios rápidos. En todos los casos, el Dorado Noche brinda una experiencia versátil y accesible.



¿Qué días y a qué hora juega El Dorado Noche?

El Dorado Noche cuenta con un horario definido que facilita la participación y evita confusiones al momento de consultar los resultados del chance. Los sorteos se realizan en los siguientes horarios:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Este horario nocturno forma parte de la rutina de muchos jugadores, quienes suelen cerrar el día revisando el número ganador. Minutos después de cada sorteo, los resultados se publican en los canales oficiales, garantizando una consulta rápida, segura y transparente.



¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Noche?

Reclamar un premio de El Dorado Noche es un proceso sencillo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para proteger al jugador y asegurar la transparencia del sorteo. Los pagos se realizan exclusivamente a través de la red Paga Todo, bajo las condiciones definidas por la organización.



Desde el 1 de febrero de 2015, todos los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados, una medida orientada a fortalecer la seguridad del proceso.

Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, diligenciado en el reverso con la información correspondiente.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para este trámite.

Una vez completados estos pasos, el pago se realiza de forma ágil, confiable y segura, reafirmando el compromiso del Dorado Noche con la transparencia y la confianza de sus jugadores.