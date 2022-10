Russo 1 - Cáncer 0: emotivo regreso del técnico azul a Millonarios

Un emotivo recibimiento tuvo el entrenador argentino Miguel Ángel Russo por parte de las directivas de Millonarios, luego de recibir un exitoso tratamiento para un cáncer de vejiga y recuperarse de una bacteria intrahospitalaria.

La conmovedora imagen del técnico gaucho con Enrique Camacho fue difundida a través de las redes sociales oficiales del equipo capitalino. También fueron divulgadas imágenes del entrenamiento.

Russo asumió en el conjunto colombiano en diciembre de 2016 y fue campeón de la Liga y de la Superliga de 2017.

El entrenador argentino de 62 años fue operado en Buenos Aires el 2 de enero de este año por el cáncer.

"La bacteria fue un bonus que me tocó, Dios sabrá el porqué. Sin dudas que fue difícil entender que tras salir de una enfermedad tuve que estar dos meses padeciendo a esta bacteria", señaló en su momento Russo.

"Hubo un momento que no contestaba el teléfono, elegí quedarme solo unos días. En esa soledad mi cabeza dio una pelea sin cuartel porque los pensamientos eran ambiguos, contradictorios. No podía entender cómo carajo superás un cáncer y perdés con una bacteria. Hasta que una mañana dije basta, arranqué de nuevo y me dije: 'Miguel, no te puede matar una bacteria, dejate de joder'", añadió.

El entrenador cree que hubiese sido injusto morirse por una bacteria tras batallar tanto para vencer el cáncer.

También agradeció "a la gente de Millonarios" porque ellos cumplieron un "rol importante" e "increíble".