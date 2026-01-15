En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Letra de la nueva canción que grabaron cantantes de música popular en honor a Yeison Jiménez

Letra de la nueva canción que grabaron cantantes de música popular en honor a Yeison Jiménez

En medio del homenaje que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá a Yeison Jiménez y los cinco integrantes de su equipo que murieron en el accidente, salió a la luz una sorpresa por parte de más de 10 artistas de música popular.

Publicidad

Publicidad

Publicidad