Letra de la nueva canción que grabaron cantantes de música popular en honor a Yeison Jiménez

El último adiós al cantante de música popular Yeison Jiménez, el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora se llevó a cabo este miércoles, 14 de enero, en el Movistar Arena.

En medio del homenaje, fans fueron testigos de la enorme huella que dejó el artista en el país y en el género, pues junto a los testimonios de los familiares del cantante, las voces de grandes amigos y artistas se unieron a la reunión.

En el lugar estuvieron presentes Luis Alfonso, Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, Arelys Henao, entre otros, quienes dedicaron grandes palabras, recuerdos y canciones para recordar al fallecido artista, quien murió el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en el municipio de Paipa, Boyacá, junto a cinco recordados miembros del equipo.

Sin embargo, en medio del homenaje, una sorpresa que mantenían los grandes exponentes de la música popular no se hizo esperar más. Fue así como Pipe Bueno, quien fue el primer artista en subir al escenario, nuevamente tomó el micrófono para anunciar: "Colombia, Bogotá, hoy les queremos presentar una canción que con mucho afán, con mucho correr, con mucho amor, pero con mucho dolor, en cuestión de horas, nos reunimos casi todos los cantantes de la música popular colombiana para grabar un tema musical en honor a Yeison Jiménez y a todo su equipo".



Homenaje a Yeison Jiménez Foto: AFP

No obstante, el artista y amigo muy cercano de Jiménez recordó que la canción no solo va en honor al intérprete, sino también a todo el equipo que lo acompañaba en el accidente: "No es solo para Yeison, sino para todas las seis personas que partieron en este vuielo eterno y nos hacen falta. Una canción donde la música popular colombiana sollo quiere dejar en alto a uno de los artistas más importantes de la música popular o regional colombiana, que nos ha dejado un legado gigantesco".



Letra completa de 'Aventurero en el cielo'

La canción fue titulada 'Aventurero en el cielo', de la que hicieron parte Jhonny Rivera, Arelys Henao, Luis Alfonso, Luis Alberto Posada, Francy, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, El Charrito Negro, Alzate, Ciro Quiñonez y Sebastián Ayala.

Voy a llamar a todo el combo para que alisten un caballo.

Voy a sacar el mejor.

Una despedida con farra.

No se preocupen por la plata, que esta noche invito yo.

Vamos a escuchar a Yeison, que seguro él ya está en el cielo.

Está en su mejor caballo.

Qué falta haces mi parcero.

No olvides que te queremos, por eso estamos cantando.

Mi Dios solicitó al aventurero, de buenas botas, de caballo y de sombrero.

Sé que a los ángeles ya los tienes cantando y a tu equipo el cielo conquistando.

Desde arriba tú nos estarás cuidando.

Con el corazón brindamos, porque todos te queremos.

¿Qué días es hoy? Ayer fue tu última farra.

Y hoy Colombia llora de pura rabia.

Voy a darle hasta la madre, sirvan el guaro,

y que el desmadre sea hoy por tu legado.

Descansa en paz, vete tranquilo, vuela.

Aunque en la tierra aquí a todos nos duela.

Tenías razón, ni tengo ni necesito.

Fuiste leal, sincero y buen amigo.

Que retumbe allá en el cielo 'El Aventurero'.

Que aquí en tu nombre cantamos 'Ya no mi amor'.

Las mujeres te extrañamos, con tu música tomamos, nos dejaste un gran dolor.

Aquí todas te recuerdan como todo un caballero, de palabra y gran señor.

Publicidad

Publicidad

