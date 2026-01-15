En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Colombia pedirá reingreso a grupo global de inteligencia financiera, confirma el director de la UIAF

Colombia pedirá reingreso a grupo global de inteligencia financiera, confirma el director de la UIAF

Jorge Lemus, saliente director de la DNI, viajará a Tanzania para presentar el plan de acción que busca levantar la suspensión de Colombia del grupo Egmont.

Publicidad

Publicidad

Publicidad