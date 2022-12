¿Salvó la cabeza de Mourinho? Golazo de Alexis Sánchez da el triunfo al United

Un gol del chileno Alexis Sánchez en el minuto 90 dio el triunfo 3-2 al Manchester United (8º) frente al Newcastle (19º), en el cierre de la jornada sabatina de la Premier League, un resultado que puede salvar la cabeza del técnico José Mourinho.

El entrenador portugués, no obstante, estaría sentenciado según publicó la prensa inglesa y podría dejar de ocupar el banquillo de Old Trafford en los próximos días, una circunstancia que negó el club.

La situación de Mourinho se hubiese vuelto insostenible en el caso de una nueva derrota y las cosas comenzaron muy mal para los 'Diablos Rojos', ya que el equipo que entrena el español Rafael Benítez se colocó 2-0 con goles del brasileño Kenedy (7) y del japonés Yoshinori Muto (10).

El Newcastle dispuso de varias ocasiones más para ampliar diferencias, pero en la segunda parte, gracias en buena parte también a los cambios introducidos por Mourinho, el United volteó el marcador con los tantos del español Juan Mata (70), del francés Anthony Martial (76) y de Alexis Sánchez (90).

Tanto el centrocampista español como el delantero chileno, muy criticado desde su llegada a Old Trafford el pasado mes de enero, habían salido desde el banquillo.

Gracias a este triunfo, el United se coloca octavo de la Premier League, a 6 puntos de los líderes Manchester United y Liverpool, que se enfrentarán el domingo.

Antes, el Tottenham derrotó por la mínima al colista Cardiff (1-0) y se coloca tercero de la clasificación de la Premier League, a un solo punto de City y Liverpool.

El equipo que entrena el argentino Mauricio Pochettino, que sigue sin poder contar con algunas de sus figuras como Dele Alli o Christian Eriksen, se impuso con un tempranero gol de Eric Dier (8) en un partido en el que los londinenses tuvieron el 75% de la posesión de la pelota y dispararon 19 veces a puerta.

El Cardiff, no obstante, no dio la imagen de un equipo abatido, que no ha ganado aún ningún partido esta temporada, y se acercaron en varias ocasiones con peligro al arco defendido por el francés Hugo Lloris.

En otros partidos del sábado, el Watford (9º), la sorpresa en el inicio del campeonato, cayó derrotado con estrépito en su estadio, por 4-0 con el Bournemouth (5º).

El Everton (11º) venció en su visita al Leicester (10º) por 2-1, el primero de ellos marcado por el brasileño Richarlison (7).

El Wolverhampton (7º) ganó a domicilio al Crystal Palace (14º) y Burnley (12º) y Huddersfield (18º) empataron a un gol.