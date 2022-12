¡Se cierra el cerco! ‘Tata’ Martino estaría descartado para dirigir a Colombia

director de Blog Deportivo, de BLU radio,

confirmó en el programa de este martes que Gerardo ‘Tata’ Martino estaría descartado para dirigir a la Selección Colombia.

“En las últimas horas, un allegado de la Federación Colombiana de Fútbol llamó al ‘Tata’ Martino. Él (Martino) recibió la comunicación y dijo: ‘discúlpeme, no lo conozco, no sé quién es usted. Yo hablo y me refiero al tema cuando me llame un dirigente’ (…) Lo llamó un dirigente de la Federación minutos u horas después y dijo que no estaba interesado en dirigir a Colombia. Dijo que muchas gracias por el ofrecimiento”, señaló Hernández.

Asimismo, el director del programa deportivo de BLU Radio precisó que habría que tachar de la lista de aspirantes al importante cargo al estratega argentino.

“Tachen de la lista de candidatos al ‘Tata’ Martino porque ya la vuelta la hicieron y el ‘Tata’, radicalmente, ha dicho no. Esa es la noticia”, resaltó Hernández Bonnet.

Por su parte, el periodista argentino Juan José Buscalia aseguró que el ‘Tata’ podría regresar a la Selección de Argentina.

Explicó que Claudio Fabián ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, “le comunicó oficialmente esta semana en Estados Unidos” a Martino su interés para que el estratega llegara al banquillo albiceleste.

