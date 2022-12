Sé que con este triunfo puedo darle un mejor futuro a mi hijo: Ingrit Valencia

Ingrit Valencia se convirtió en la primera colombiana en ganar una medalla olímpica en el boxeo femenino, al derrotar este martes a la tailandesa Peamwilai Laopeam, en la división de los 51 kilos de Rio-2016, y así asegurarse el bronce.

En diálogo con El Camerino de Blu Radio, Valencia dijo que se siente muy contenta por el resultado obtenido en Río de Janeiro.

“Muy contenta y muy motivada porque sé que con este triunfo puedo darle un mejor futuro a mi hijo, sé que tengo la oportunidad de darle un techo, por él es que hago todo esto”, dijo.

Valencia se llevó una votación unánime de 3-0 con dos tarjetas de 39-37 y una de 40-36, para asegurar el pase a semifinales de la categoría y asegurar al menos la medalla de bronce.

“Desde que estoy entrenando hace cuatro años pensaba: no quiero volver a trabajar en un restaurante, no quiero volver a trabajar en una mina, ni barrer las calles, ni lavarle a los vecinos. Por eso me dediqué, trabajé duro para conseguir esto, este ha sido mi sueño toda la vida", contó.

La pugilista aseguró que “va por más” y quiere colgarse una nueva medalla de oro para el país.

“Estoy concentrada en mi preparación, en mi competencia y no quiero desenfocarme”, enfatizó.