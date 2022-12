Sería una injusticia que Modric no fuese Balón de Oro: Suker

Davor Suker, presidente de la Federación croata, defendió que el centrocampista del Real Madrid debe ser el próximo Balón de Oro y aseguró que "sería una injusticia" si no recibe el galardón.



Suker atendió a los medios de comunicación a la entrada del Hotel As, donde comieron las federaciones croata y española antes del partido de la Liga de las Naciones.



"Sería una injusticia que Modric no ganara el Balón de Oro. Su trayectoria durante la pasada temporada demuestra que ha sido el mejor", aseguró.



Suker defendió la figura de Sergio Ramos tras ser silbado por un sector del madridismo en el Santiago Bernabéu.



"Ramos es un gran jugador y un buen capitán. A muchos madridistas nos han pitado, pero el Bernabéu sabe olvidar porque entiende de fútbol", opinó.

Vea también: Modric cree que Griezmann es el francés que más merece el Balón de Oro



Y mostró su respaldo al técnico argentino Santiago Solari, pidiendo que no se le compare con Zinedine Zidane: "Hay que darle tiempo. Cuando gane algo histórico se le podrá comparar con Zidane, en este momento hay que ayudarle y desearle toda la suerte del mundo. Estoy con el".



Sobre el duelo ante España de la Liga de las Naciones, Suker deseó el triunfo de su selección para llegar a Wembley con opciones de clasificarse.



"Tenemos grandes jugadores con mucha calidad y podemos ganar. Estoy orgulloso de la visita de muchos amigos españoles. Son solo tres puntos, no es una venganza. Ojalá ganemos para evitar quedar terceros y poder luchar contra Inglaterra", dijo.



Por último, lamentó que Dani Olmo, estrella en el Dinamo, haya elegido jugar con la selección española antes que con Croacia: "Nos hubiera gustado que jugara con nosotros y lo intentamos e iniciamos los papeles, pero el fútbol es así. Tiene gol y velocidad. Es muy bueno pero no podemos hacer nada. La próxima temporada jugará en un gran equipo".