El diario deportivo Marca registró lo dicho por el arquero del Real Madrid Diego López ante a los rumores que indican que el portero saldría del equipo ‘merengue’ la próxima temporada.

Publicidad

“El portero titular para Ancelotti en el campeonato de Liga está encantado en el equipo blanco y no se plantea su salida del club a final de temporada”, publica Marca.

"Lo he dicho ya muchísimas veces: tengo tres años más de contrato y a no ser que me echen o me den una patada en el culo, esto es broma, voy a seguir aquí", dijo López.