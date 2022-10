Si quedamos campeones del mundo me quito la melena: Pibe Valderrama

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama confirmó en El Camerino su promesa en caso de que Colombia se corone campeón del próximo Mundial que se disputará en Rusia: “si quedamos campeones me la quito, me cambio la pinta”.



“Tenemos equipo para eso, tengo fe de que este equipo es bueno, si vamos a ir a pasear no vamos”, expresó en El Camerino.



Para Valderrama, los jugadores de la Selección se encuentran en un buen momento y soñar con el título no tendría por qué ser algo ‘descabellado’.



“Pienso que el equipo está: Arias viene jugando bien; Yerry Mina con esas ganas que tiene no va a tener problema; Davinson Sánchez, qué calidad; Fabra, figura en Boca, Carlos Sánchez que esta jugando mejor que antes; Abel Aguilar, capitán del Cali; James… ¡Ni se diga!; Cardona, en Boca es figura, Falcao, que se está recuperando, con la ida al Mundial se va pasar de calidad; Zapata… ¡Ni se diga!; Bacca, Borja, Muriel, Izquierdo y alguno que se me escapa, pienso que tememos equipo”, argumentó.



Valderrama oficiará como comentarista para la cadena RT en español en el Mundial que inicia en el mes de junio.

