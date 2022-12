Siempre dije que quería retirarme joven: Fabiola Zuluaga

Zuluaga ha sido la única jugadora colombiana en entrar al Top-20 del ránking WTA, todo un mérito para este deporte que carece de mucho apoyo en el país.



Durante su carrera profesional disputó 485 partidos: ganó 297 y perdió 188, venciendo a jugadoras de la talla de Nadia Petrova, Samantha Stosur, Jennifer Capriati, entre otras.



Zuluaga relató durante el programa cómo fue su salida del deporte, que para muchos resultó bastante precipitado.



“Siempre dije que quería retirarme joven para poder disfrutar de una vida normal, pero se me juntaron varias cosas”, dijo.



La tenista enumeró tres razones que la llevaron a tomar la decisión de dejar el tenis.



“En el 2004 me casé y tenía claro que no quería estar lejos de mi esposo, quería disfrutar de la vida del matrimonio (…). A mí me operaron en el 2000, tuve dos cirugías de hombro y, aunque seguí jugando y tuve mis mejores resultados, no me quedó igual, no tenía tanta flexibilidad. Y la última, la de más peso de todas, es que la confianza se me perdió de una manera que no la volví a encontrar”, indicó.



Fabiola se retiró cuando apenas tenías 26 años, una edad en la que muchos deportistas encuentran su plenitud y madurez.



“Tuve dos años en los que yo sufrí mucho dentro del campo, irónicamente cuando fueron mis mejores resultados no los disfruté tanto como en otras épocas porque la pasaba muy mal”, comentó.