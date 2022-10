Siempre he querido vestir los colores de la Selección: Luis Fernando Díaz

Luis Fernando Díaz, delantero del Junior de Barranquilla, dijo en Blog Deportivo que está muy feliz por ser incluido en la primera convocatoria del entrenador Carlos Queiroz al frente de la Selección Colombia.

“Contento, recibo la noticia de la mejor manera, siempre he querido vestir los colores de la Selección, quiero ir a aportar lo que siempre me caracteriza a mí. Ojalá se me puedan dar las cosas de la mejor manera”, indicó.

Publicidad

Le puede interesar: Esta es la primera convocatoria de Carlos Queiroz al frente de la Selección Colombia

Sobre su futuro admitió que ha habido negociaciones con un club inglés, pero aún no se ha concretado nada.

“Estoy concentrado en el club que estoy. Sí hubo reunión con los dirigentes del Cardiff, pero hasta ahí sé, que sea lo que Dios quiera, y seguir motivado para hacer las cosas de la mejor forma”, indicó.

Luis Díaz fue confirmado este lunes en la lista de convocados del entrenador portugués Carlos Queiroz para los juegos amistosos ante Japón y Corea del Sur a finales de este mes.

Publicidad