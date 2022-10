Soy la clase de jugador que juega donde lo pongan: Jorman Campuzano

El jugador de Atlético Nacional Jorman Campuzano habló en El Camerino de Blu Radio sobre su actualidad en el conjunto ‘verdolaga’ y la posición que ocupa en el equipo.

“La verdad es el sueño de todo jugador, llegar a un nuevo club y ganarte la confianza del entrenador y de los compañeros (…) Con Nacional tengo la oportunidad de jugar en la primera división y para mí es algo muy lindo”, afirmó.

“La verdad soy la clase de jugador que juega en donde me pongan. Me siento cómodo en cualquier posición. La mitad de cancha es muy importante, pero me gusta ser más cinco por la recuperación”, añadió.

Campuzano jugó en Deportivo Pereira el torneo pasado y su sobresaliente rendimiento despertó el interés de varios clubes de Colombia.



“El 2017 fue un año muy lindo para mí, era el capitán y un referente del equipo pese a mi corta edad, recibí la llamada en diciembre (…). Fue impresionante cuando recibí la noticia de que Nacional tenía interés de contar con mis servicios”, dijo.



Habló también de cuál es la posición en la que se siente más cómodo en el terreno de juego.



“Soy de la clase de jugador que donde me pongan me siento cómodo, en cualquier posición. En la mitad de la cancha soy importante, me gusta darle salida al equipo y darle recuperación”, señaló.



