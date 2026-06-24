Sub-19 de Atlético Nacional se corona campeón en España tras vencer al Atlético de Madrid

Atlético Nacional volvió a demostrar que es una de las mejores canteras del país. El conjunto verdolaga Sub-19 se proclamó campeón de la Mad Cup 2026, uno de los torneos juveniles más importantes del fútbol base de la Comunidad de Madrid, tras derrotar al Atlético de Madrid.

El título se definió desde el punto penal, donde los jóvenes talentos del cuadro antioqueño mostraron personalidad, precisión y sangre fría para imponerse por 9-8 y quedarse con el trofeo.

El equipo colombiano dominó el Grupo D con autoridad, goleando 7-0 a Sim Tours, superando 3-0 a Alcalá SAD y cerrando la fase inicial con otra contundente victoria por 8-0 frente a Natives FA.

Ya en las rondas definitivas,en cuartos de final vencieron 1-0 al CD Daganzo y posteriormente arrollaron 5-0 al Nzalang en semifinales, resultados que les permitieron instalarse en la lucha por el título.



La Mad Cup es considerada una de las vitrinas más importantes para el fútbol formativo en España. Cada año reúne en la Comunidad de Madrid a clubes y academias de distintos continentes, convirtiéndose en un escenario ideal para que los jóvenes futbolistas muestren su talento y ganen experiencia internacional.

¡CAMPEONES DE LA MADCUP SUB 19 2026!



Con esfuerzo, determinación y compromiso, nuestros jugadores lograron coronarse campeones en la Final Oro, en España, ante Atlético de Madrid.



Este título refleja el trabajo de todo un equipo y sigue sumando a la grandeza de nuestro club. pic.twitter.com/EnYaeWsrDZ — Atlético Nacional Formativo (@naloficialfor) June 23, 2026

Para Atlético Nacional, este nuevo logro ratifica el trabajo que viene realizando en sus categorías inferiores. La institución paisa continúa apostando por la formación integral de jugadores y por la participación en torneos de alto nivel, una estrategia que sigue dando resultados y alimentando el futuro del club.