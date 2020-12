“Tenemos el coronavirus arbitral”: Eduardo Méndez sobre arbitraje en la Liga colombiana

Este domingo, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe , habló en BLU Radio sobre las actuaciones del arbitraje y las decisiones que habrían influido en el partido del conjunto ‘cardenal’ contra Equidad en las semifinales de la Liga colombiana.

Desde los mismos encuentros con las mujeres en la Liga Femenina nos ha afectado. Creo que tenemos el coronavirus arbitral aseveró.

A pesar de las cuestionadas determinaciones arbitrales en el encuentro, por la expulsión de Fabián Sambueza y un posible penal no sancionado, el dirigente manifestó que no van a realizar ninguna queja en la Comisión Arbitral.

“Estamos acostumbrados a que este virus nos afecte. Qué sacamos con poner quejas o reclamos si no se ha encontrado esa vacuna para que a Santa Fe no lo afecte. No vale la pena”, puntualizó el presidente del conjunto ‘león’.

De hecho, agregó que “no hay nada que hacer” y seguirán “trabajando disciplinadamente y tranquilamente”.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.