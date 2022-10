Tenemos equipo para afrontar todas las competencias: Víctor Cantillo

Este jueves en el empate sin goles entre Guaraní y Junior por Copa Libertadores, el mediocampista Víctor Cantillo, figura destacada del cuadro tiburón, se retiró del campo con notable dolor en su pie izquierdo sobre el minuto 72.

Tras la clasificación de los barranquilleros a fase de grupos del torneo continental, el futbolista magdalenense habló en El Camerino sobre su estado de salud y la expectativa del equipo de cara al reto que representa enfrentar en el grupo 8 a Boca Juniors, Palmeiras y Alianza Lima.

"Estoy bastante inflamado, pero no me siento tan mal. Creo que no va a trascender mucho", explicó sobre el golpe que lo obligó a retirarse del partido en Paraguay.

Sobre el nivel del Junior de cara a jugar Liga, Copa Colombia y Copa Libertadores, Cantillo fue optimista al decir que tienen “equipo para afrontar las competencias”, pero asumen la Libertadores como una prioridad.

“Es una ilusión hacer una gran presentación en lo individual y en lo colectivo. Esperemos tener un buen torneo”, dijo. Sobre el rival más representativo del grupo, Boca, explicó que es “el rival a vencer, pero tenemos que ganarle a los tres si queremos lograr cosas importantes”.

Finalmente, respecto a los equipos colombianos en el máximo torneo del fútbol suramericano, el mediocampista cree que “todos tienen capacidad y nómina para pelear la Copa Libertadores”.