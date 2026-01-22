Cambios a los servicios postales en Colombia: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 22 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 22 de enero de 2026:



Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales , comentó acerca de la primera sesión del año del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Colombia participará como miembro no permanente.

Leonardo Padura, escritor, se refirió a la situación en Cuba.

Nehemias Jaen, exvicerepresentante del Gobierno de Panamá en China, se pronunció sobre la economía china.

Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal, habló del decreto del Ministerio de las TIC que aumenta y cambia las capacidades del sector de servicios postales en Colombia.

