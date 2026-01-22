Cambios a los servicios postales en Colombia: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 22 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 22 de enero de 2026:
- Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales, comentó acerca de la primera sesión del año del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Colombia participará como miembro no permanente.
- Leonardo Padura, escritor, se refirió a la situación en Cuba.
- Nehemias Jaen, exvicerepresentante del Gobierno de Panamá en China, se pronunció sobre la economía china.
- Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal, habló del decreto del Ministerio de las TIC que aumenta y cambia las capacidades del sector de servicios postales en Colombia.
Escuche el programa completo aquí: