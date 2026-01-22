Guerra comercial entre Colombia y Ecuador: Mañanas Blu, jueves, 22 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 22 de enero de 2026:
- Freddy Cevallos, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano, habló de la guerra comercial con Colombia.
- Amílcar Pantoja, alcalde de Ipiales, Nariño y Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, dieron detalles de los efectos de la guerra comercial con Ecuador.
- Larry Laza, agente interventor del Hospital de Maicao, comentó acerca de las lanchas ambulancia que entregó el Ministerio de Salud.
- Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor general de la República, se pronunció sobre el informe de la Contraloría sobre los últimos procesos de endeudamiento que ha hecho el Gobierno.
- Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, profundizó sobre las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas.
- Judit Ros, politóloga especializada en Groenlandia, dio un balance del anuncio de Donald Trump de un acuerdo sobre Groenlandia.
Escuche el programa completo aquí: