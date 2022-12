Tengo miedo por mi vida: Tenista excluida de Wimbledon por su extrema delgadez

"Tengo miedo por mi vida, temo que un día mi corazón se pare", señaló Bartoli, campeona de Wimbledon 2013, en el programa 'This Morning', el día siguiente de ser excluida del torneo de leyendas por "razones médicas".



"Mi vida se ha convertido en una pesadilla. Me estoy debilitando y no sé porqué", añadió la francesa de 31 años, con la cara muy marcada, desmintiendo los rumores de sufrir anorexia.

"No me provoco sufrimiento, lo que vivo es horrible", dijo la antigua jugadora, ahora diseñadora de moda y comentarista de televisión.

Explicó que atrapó "un virus" y que los médicos no son capaces de identificarlo, después de haber encadenado tres largos trayectos en avión, entre Australia, India y Nueva York.



"Al principio pensé que era algo ligado a las diferencias horarias. Pero después de otros dos viajes entre Dallas y Miami me sentía peor, mi cuerpo rechazaba cada vez más cosas", explicó.



"No puedo tocar mi teléfono sin guantes", añadió, señalando la posibilidad de taquicardias si lo toca sin protección.



También desveló que únicamente se lavaba con "agua mineral", que no llevaba joyas y que sólo podía comer verduras biológicas.

"He pasado a comer sólo ensaladas y pepinos sin piel porque mi cuerpo no soporta más", añadió.



"Son métodos de supervivencia. Rezo a Dios todos los días por regresar a mi vida normal", continuó.

El martes Bartoli tenía previsto disputar un partido de dobles del torneo de leyendas junto con la británica Anne Keothavong.



Pero la francesa fue reemplazada por la británica Melanie South, una decisión de la organización apoyada por la opinión de un médico.



"Comprendo la decisión de la organización y la respeto", aseguró Bartoli, que el lunes comenzará un nuevo tratamiento en una clínica para intentar curarse.



Sus explicaciones fueron alabadas por la número 1 mundial Serena Williams.

"Ella se ha reafirmado al explicar lo que combate. Admiro a la gente que lo hace, son valientes", dijo la reina del circuito.