‘Teo’ Gutiérrez se despachó contra jugadores que tendrían mal rendimiento en Junior

Luego del empate entre el Junior de Barranquilla y el Unión Magdalena el pasado fin de semana, el jugador Teófilo Gutiérrez se despachó contra algunos jugadores del equipo rojiblanco.



Se presume que el jugador también habría hecho referencia a Deivy Balanta, quien en medio del partido le pasó el balón muy despacio a Sebastían Viera que dio como resultado un penal a favor del Unión.



Lea también: Llegó a Barranquilla cuerpo de hincha del Junior que murió arrollado en Tasajera



“Hay jugadores que todavía no han entendido que están en Junior, que tienen que subir su nivel. No conocen los movimientos del compañero, eso hay que captarlo rápido y transmitirlo dentro de la cancha. No puede volver a pasar eso, Junior es un equipo grande y somos los campeones”, manifestó Gutiérrez.



El jugador también dijo que hay rendimientos individuales que preocupan y que será el entrenador quien se encargue del tema.



Escuche aquí el audio completo obtenido por Fabio Poveda de Blog Deportivo:





Publicidad