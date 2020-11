Únanse como equipo, individualmente no sirven: mensaje del Pibe Valderrama a la Selección Colombia

El exjugador de fútbol Carlos ‘El Pibe’ Valderrama se pronunció sobre los dos últimos resultados obtenidos por la Selección Colombia en los partidos de Eliminatorias rumbo a Catar 2022 , donde la ‘Tricolor’ no mostró su mejor versión.

A través de un video publicado en su canal de YouTube ‘El Pibe’ envió un mensaje de apoyo a los jugadores.

Tenemos que enfrentar las situaciones, con pena, con humillación y con vergüenza, pero esto continua y hay que seguir para adelante dijo.

Además, comentó que el equipo se tiene que unir para poder llegar a disputar el mundial.

“¿Qué se debe hacer? Unirse y levantarse y ustedes lo pueden hacer, es un mensaje de corazón y con cariño que les mando. Sé que no es fácil, pero no es imposible, únanse como equipo, individualmente no sirven”, aseveró.

El exjugador añadió que el objetivo es claro, clasificar y llegar al mundial, por eso la experiencia que tienen es fundamental.

“A los muchachos les mando un mensaje: para adelante, ya ustedes han vivido esto y si no, siempre hay una primera vez. El objetivo está ahí, clasificar al campeonato mundial (…) Tienen experiencia para salir de este momento que vive el fútbol colombiano”.

Publicidad

Vea el video aquí: